Tina Cipollari prima di “Uomini e Donne” | che lavoro faceva l’opinionista?

Non tutti, infatti, sanno che l'acerrima nemica diha vissuto un vero e proprio dramma che l'ha cambiata per sempre in quanto durante il corso degli anni passati aveva provato più ...L'opinionista ha svelato il motivo per cui in trasmissione non si espone mai Tinì è una delle opinionista di Uomini e Donne insieme ae Gianni Sperti. Nonostante sia un personaggio molto amato, tutti i fedeli telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare che la donna, durante la messa in onda ...Forse è per questo che Ida Platano è entrata di diritto tra i personaggi più amati, o comunque discussi, di queste ultime stagioni di Uomini e Donne, al punto che si parla continuamente di lei per il ...Tina Cipollari difende la giovane corteggiatrice Carola, scoppiata in lacrime nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, per le accuse del tronista Federico Nicotera.