Tiago Pinto spegne le voci su Cristiano Ronaldo

(Di domenica 20 novembre 2022) L’amministratore delegato della Romalesu, accostato con insistenza alla Roma nelle scorse settimanee la Roma, una trattativa che non si è fatta e che, a quanto pare, non si farà. L’asso portoghese lascerà quasi con sicurezza Manchester durante il mercato di gennaio, con lo spettro del licenziamento L'articolo

lo ha messo nel mirino l'estate scorsa e non ha cambiato obiettivo, dopo averlo definito "il miglior giocatore della Serie A dopo quelli che giocano da noi". Nell'estate 2023, anche ...Però il giallorosso è il vero obiettivo della carriera di Frattesi, ancora adesso: 'Quando il mio procuratore Giuseppe Riso discuteva del contratto con, io gli ho dato una botta con il ...Ceduto nell’ambito dell’operazione Defrel, il centrocampista è stato vicinissimo al ritorno nella capitale durante l’ultima sessione di mercato. Superata la delusione è tornato grande protagonista ...Nonostante l’accordo con il club, il calciatore alla fine ha scelto la Roma. Una vera e propria beffa di mercato per il Napoli. Per i club di Serie A è già tempo di calciomercato. Con il campionato e ...