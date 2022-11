Thunderbolts | qual è la possibile bomba che sarà sganciata nel film?

(Di domenica 20 novembre 2022) In un'intervista, David Harbour ha anticipato un elemento esplosivo presente nel cinecomic Thunderbolt. Di che si tratta?, un nome che a molti non dirà molto, ma che agli appassionati del Marvel Cinematic Universe suona come una gigantesca ed insolita scommessa: la pellicola, porta, infatti, per la prima volta sul grande schermo, l'omonimo gruppo di antieroi de La Casa delle Idee nato nel 1997. Un team che, nel corso della vita editoriale, ha affrontato molte minacce, è passato dal male al bene, avendo sempre un peso importante nell'universo supereroistico Marvel tanto da prendere parte anche alla Civil War. Ecco che quindi, finalmente, la squadra messa in piedi dalla Contessa Valentina Allegra de La Fontaine (perlomeno all'interno dell'MCU) …

...si metterà sulle sue tracce in Green Arrow di Joshua Williamson e Sean Izaakse (): una ... A maggio, nella nuova serie Cyborg scopriremoè il segreto che Victor custodisce per proteggere ...Se ti stai chiedendoè il prossimo film Marvel in uscita , continua a leggere perché di seguito ti riportiamo la ... USA) Captain America: New World Order (3 maggio 2024, USA)(26 ...Scopri in quali altri progetti Namor potrebbe comparire, il primo indizio sembrerebbe essere stato fornito da Black Panther: Wakanda Forever.Dopo aver pubblicato una foto tratta da un albo a fumetti in cui lo Squadrone Supremo si scontra con i Thunderbolts, è palese che il noto insider KC Walsh abbia rivelato in quale film avverrà il ...