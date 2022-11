‘The Menu’ | quando l’estetica culinaria perde di vista il vero valore del cibo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 20 novembre 2022) Titolo: The MenuRegia: Mark MylodPaese di produzione/anno/durata: USA / 2022 / 106 minutiInterpreti: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Janet McTeer.Programmazione: Cinema Del Borgo, UCI Cinemas Orio, UCI Cinemas Curno, Starplex Romano, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo spazioCinema La recensione Un’esclusività vacua, che soccombe di fronte all’essenziale. Una condanna alla superficialità messa in scena ad Hawthorn, ristorante stellato edificato su un’isola privata, ambientazione di The Menu, dark comedy in sala dal 17 novembre. Controllo del ristorante e potere sono nelle mani di Julian Slowik (Ralph Fiennes), chef di cucina molecolare che, per 1.250 dollari a testa, presenta all’esclusiva clientela una cena che non potrà dimenticare. Ai tavoli del ristorante i dodici ospiti sono tutti appartenenti alle classi sociali più altolocate e più in voga della ...