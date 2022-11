Texas | bambino di sette anni trovato morto in una lavatrice | il padre è accusato di omicidio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) È stato riin una. La vittima è Troy, undiche, secondo gli investigatori, è stato ucciso dai suoi genitori adottivi in. Il, Jemaine Thomas, 42, è stato arrestato dalle forze dell’ordine con l’accusa di. Sua moglie Tiffany, 35, è accusata di abusi e di omissione. La tragedia è stata scoperta lo scorso luglio, ma in questi giorni è stato avviato il processo a carico della coppia che, inizialmente, aveva denunciato la scomparsa del. La polizia, durante le ricerche, ha riil cadavere in unanel garage della loro abitazione. Successivamente si è dato il via ...