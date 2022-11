Terremoto Marche | Ricci | “Ancora scosse | la Regione chieda lo stato d’emergenza”

(Di domenica 20 novembre 2022) PESARO – “Un nuova forte scossa questa mattina sul litorale marchigiano. La popolazione continua a essere spaventata, nel mentre abbiamo avviato ulteriori controlli al patrimonio pubblico e privato”. Lo scrive su Instagram il sindaco di Pesaro Matteodopo la scossa 4.3 registrata davanti alle coste pesaresi oggi alle ore 6.20 (9 km di profondità a 21 km da Fano e e 28 km da Pesaro), seguita da una di magnitudo 3.2 alle ore 6.23, nella stessa zona e profondità. In mattinata anche un’altra scossa 3.3 con epicentro davanti alla costa anconetana a 9 km di profondità. “In questo clima e dopo le conseguenze relative a cedimenti, dissesti e famiglie evacuate, è ora che lasi adoperi per richiedere lodi Emergenza. Non si può più aspettare”, concludedopo le polemiche dei ...

nelle, scossa 4.3 al largo di Pesaro avvertita anche ad Ancona. In 10 giorni la terra ha tremato 30 volte Allarmato ha allora avvertito le forze dell'ordine che sono sopraggiunte ..."In questo clima e dopo le conseguenze relative a cedimenti, dissesti e famiglie evacuate, è ora che la Regionesi adoperi per richiedere lo Stato di Emergenza. Non si può più aspettare", ...“In questo clima e dopo le conseguenze relative a cedimenti, dissesti e famiglie evacuate, è ora che la Regione Marche si adoperi per richiedere lo Stato di Emergenza. Non si può più aspettare”, ...Maltempo e sisma: torna la paura nelle Marche. Ore di piogge, livello del fiume Misa che si alza fino a tre metri e allerta comunale di protezione civile con ordine di salire ai piani alti degli stabi ...