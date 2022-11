Terremoto | forte scossa in Italia | magnitudo 4 3 | la situazione

Leggi su chenews

(Di domenica 20 novembre 2022) Unadiè stata avvertita dalla popolazione nelle prime luci del giorno. Il sisma è stato registrato con4.3 dalla Sala Sismica INGV. Andiamo a conoscere i dettagli e la. Ilnon sta dando tregua alla nostra penisola che è tornata a tremare ancora una volta. Dopo un lungo sciame sismico di bassa intensità, unapiùè stata prima segnalata dalla popolazione sui social e poi confermata dai dati condivisi da INGV di Roma sui loro canali. L’evento non è stato dei più leggeri e larimane in allerta. fonte foto: CanvaGli eventi naturali sono sempre un pericolo per tutti. Tra questi ilè sicuramente il fenomeno più ...