Terra Amara | anticipazioni 21 novembre 2022 | la rabbia di Demir

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 20 novembre 2022)cercherà di colpire Yilmaz rovinandogli tutto il cotone, ma Akkaya, nell'episodioin onda lunedì 21, fingerà di non aver nessun problema mandando il rivale su tutte le furie. Nel frattempo, Husamettin non riuscirà a rivelare a Hunkar il segreto sulla morte di suo marito mentre Fekeli scoprirà qualcosa di interessante sull'uomo., trama 21: Husamettin muore prima di svelare il suo segreto Husamettin manderà a chiamare la signora Hunkar per rivelarle un segreto riguardante l'omicidio di suo marito Adnan. L'uomo, però, come si evince dalleinerenti l'episodio in onda domani 21...