Terra Amara | anticipazioni 21-26 novembre 2022 | Demir in fin di vita

(Di domenica 20 novembre 2022)si renderà protagonista di un atto eroico che gli costerà quasi lanegli episodiin onda su Canale 5 dal 21 al 26. L'uomo, come evidenziano ledella soap turca, nel tentativo di salvare il piccolo Adnan, farà un incidente che lo porterà ad essere in fin di. Nel frattempo, Fekeli ed Yilmaz dovranno risolvere il problema del cotone ed inoltre il patrigno del ragazzo cercherà di scoprire chi lo ha incastrato per la morte del padre di. Intanto, Yilmaz volterà pagina e decidere di conoscere meglio Mujgan., puntate settimana 21-26fa un incidente e rischia di ...

Ho dovuto chiamare il falegname al mattino successivo e all'apertura, l'sorpresa di trovarlo ... Una volta, per atti dimostrativi, prendevano le particole e le buttavano a". La denuncia ai ...La soap turcasta per tornare in TV, e gli episodi inediti che ci attendono promettono di tenerci con il fiato sospeso. Le anticipazioni che giungono dagli spoiler turchi ci svelano puntate ricche di ...Nelle puntate del 22 e 23 novembre di Terra amara, Demir rimane coinvolto di un incidente, mentre Zuleyha prova gelosia per Mujgan ...Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che l'ennesimo litigio tra Yilmaz e Demir rischia di avere conseguenze tragiche. Adnan ferito da una pistola ...