Taekwondo oggi | Mondiali 2022 | orari domenica 20 novembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 20 novembre 2022) Siamo giunti all’ultima giornata di gare deidiin corso di svolgimento a Guadalajara, in Messico; sarà il momento di vedere sul tatami il Campione Olimpico in carica, l’azzurro Vito Dell’Aquila che punta a un grande risultato nella categoria -58 kg maschile. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 16.00 Saranno inoltre protagonistele atlete della categoria -46 kg femminile, per concludere la competizione iridata nel migliore dei modi. Tanta attesa per Dell’Aquila dopo la delusione avuta da Simone Alessio nel primo giorno di gare, eliminato a sorpresa al primo turno; la speranza dei tifosi azzurri è che Dell’Aquila possa conquistare una medaglia.: forfait della kenyota ...

Di seguito, il programma delle gare in programmadei Mondiali di2022 e una guida su come seguirle in tv e streaming. PROGRAMMA MONDIALI2022Domenica 20 novembre