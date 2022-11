Superbike | Alvaro Bautista vince gara-2 a Phillip Island | 2° Rea Manche interrotta a 5 giri dal termine

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) Una chiusura in bellezza.ha vinto-2 del GP d’Australia, ultimo round del Mondiale 2022 di, e ha così archiviato la sua stagione come meglio non poteva. Lo spagnolo e la Ducati, vincitori del titolo piloti e costruttori, si sono imposti sui saliscendi diin un contesto non facile da decifrare per il meteo molto “capriccioso”. Nella Superpole Raceaveva azzardato la scelta delle slick in condizioni di umido e in questa secondaha saputo interpretare alla perfezione i vari momenti, forzando il ritmo quando era il caso di farlo e tenendo botta al tentativo di rientro della Kawasaki di Jonathan Rea. Il nord-irlandese ha chiuso a 0.209, mentre l’altra ZX-10RR di Alex Lowes ha terminato a ...