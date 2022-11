Suor Cristina toglie il velo e diventa Cristina Scuccia Confessione a Verissimo | ' Esiste un giusto o sbagliato?'

, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata ma continuando a pensare alla musica. Adesso è...dice addio al velo e torna a essereScuccia ma non chiude con la musica Ospite del salotto di 'Verissimo' la cantante siciliana, vincitrice nel 2014 del talent 'The Voice', ...L'ex vincitrice di The Voice ha spiegato a Verissimo perché ha tolto il velo e ha raccontato la sua nuova vita ...(Adnkronos) - "Suor Cristina non c'è più In fondo è dentro di me". Nel 2014 Suor Cristina Scuccia ha vinto il talent The Voice. Oggi, ecco Cristina Scuccia, tornata alla vita laica dopo la parentesi ...