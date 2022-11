Suor Cristina si è tolta il velo | «Ora sono Cristina Scuccia e faccio la cameriera in Spagna»

(Di domenica 20 novembre 2022) Tonaca e voce angelica, laa che aveva conquistato il pubblico di The Voice Of Italy, e poi sempre più persone in piazze e teatri, ha deciso di cambiare vita.ora è, una giovane di 34 anni che ha deciso di spogliarsi del suoe intraprendere un nuovo cammino. «Credo che con coraggio si debba ascoltare il proprio cuore», ha detto ospite di Verissimo su Canale 5. «Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato?». La certezza per – l’ormai ex –a più famosa d’Italia è che ad accompagnarla nel nuovo tratto di strada ci sarà comunque la musica, oltre che al cammino ...

Nel 2014 incantò il pubblico italiano vincendo The Voice of Italy, oggiha deciso di mettere da parte la vita consacrata per dedicarsi completamente alla sua più grande passione, la musica. È stata lei stessa a rivelarlo, nel corso di un intervista a ..., la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica ora èSCUCCIA. ...«Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine – afferma Cristina Scuccia – Il cambiamento ... si debba soltanto ascoltare il proprio cuore!» La suora con la voce ...Di Laura Zangarini La vincitrice di The Voice Of Italy 2014, membro delle Suore orsoline della Sacra Famiglia, lascia la vita consacrata per continuare a dedicarsi alla musica Nuova… Leggi ...