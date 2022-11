Suor Cristina non è più suora | ha tolto il velo dopo 15 anni | ecco il suo cambiamento oggi

Tutti di sasso, a bocca aperta. I social esplodono: 'Davvero quella èDavvero ha abbandonato l'abito religioso' . Sì tutto vero, stupore compreso. A Verissimo,Scuccia 34 anni, si è presentata in abiti borghesi e l'effetto sorpresa è stato ...'La chiamata', poi il convento e il successo televisivo, questa è stata la strada dinegli ultimi 14 anni. Qualcosa però è cambiato dalla fine del 2020. Oggi infattiScuccia è stata ospite a Verissimo ed ha rivelato di non essere più una suora. Pare che la ...Suor Cristina, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica. Ora è Cristina Scuccia.L'ecclesiastica ha cambiato radicalmente vita e ha lasciato gli abiti religiosi: la confessione fiume a Verissimo ...