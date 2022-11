Suor Cristina giù il velo a Verissimo | diventa Cristina Scuccia La confessione | «Esiste un giusto o sbagliato?»

(Di domenica 20 novembre 2022)non è più…a: la vincitrice di The Voice Of Italy 2014 e protagonista a Ballando con le Stelle, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica… ora è. «Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine – affermain tv anel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5 – Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione.un? Credo che con coraggio si debba soltanto ...

Leggi Anche Silvia Toffanin e Tiziano Ferro ospiti speciali di Gerry Scotti a 'Caduta libera' Leggi Anchedice addio al velo: 'Oggi lavoro come cameriera in Spagna' E ricordando gli ...Leggi Anchedice addio al velo: 'Oggi lavoro come cameriera in Spagna' 'Dopo cinque anni era arrivato il momento', dice la sorella di Belen Rodriguez . 'Eravamo piccoli ma nel frattempo ...Suor Cristina toglie il velo e abbandona il convento per sempre: vi sveliamo se ha un fidanzato e quale lavoro svolge oggi.Suor Cristina, nota per aver vinto The Voice Of Italy nel 2014, ha deciso di lasciare la vita consacrata e di concentrarsi sulla musica. Lo ha raccontato lei stessa a Verissimo, spiegando che oggi ...