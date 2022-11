Stefano Bonaccini si candida per il ruolo di segretario del Partito Democratico 

(Di domenica 20 novembre 2022) Durante l’Assemblea nazionale delDemocratico che si è tenuta sabato è stato stabilito che il prossimo 19 febbraio si terranno le primarie, le elezioni per decidere chi sarà il prossimoo la prossima segretaria del. Enrico Letta, attualmentedelDemocratico, ha detto che dopo l’assemblea inizierà il cosiddetto Congresso costituente, che dovrebbe risolvere la crisi dele che prevede momenti di confronto tra dirigenti, esponenti e militanti del. Con l’ok dell’#AssembleaPD alle modifiche allo Statuto, si apre ufficialmente il Congresso costituente del PD. Un percorso aperto al dibattito, alla discussione, all’elaborazione di idee e al coinvolgimento di energie nuove. Per une un ...

si candida alla segreteria del Pd 'Ho deciso di candidarmi alla segreteria del Partito democratico '. Lo ha annunciato il governatore dell'Emilia Romagna, parlando al circolo Pd di Campogalliano. 'Mi è parso giusto dirlo prima di tutto a voi e dirlo qui. Agli iscritti del mio circolo, ai compagni e alle compagne. Agli amici del mio ...Dalla 'sua' Campogalliano, in provincia di Modena, dove è nato e ha cominciato a fare politica, e dove ancora oggi vive assieme alla famiglia, parte la "scalata" di Stefano Bonaccini alla segretaria del Partito Democratico. Nel circolo Dem del paese il presidente della Regione Emilia Romagna ha ufficializzato infatti la candidatura alle primarie.