Stefano Bonaccini si candida alla segreteria del Pd | “Se è per il partito e per il Paese ne vale la pena”

Una storia che si trascina da anni, in relazione alla ristrutturazione del quadriportico, inaugurata nel 2015 alla presenza del presidente della Regione. Il progetto iniziale ...Altri, come, governatore emiliano pronto a scaldare i motori per il Congresso, guardano altrove. Ed è deciso a dare battaglia. Domattina, dalla sua Campogalliano (Modena) ...Il presidente della Regione dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. si è ufficialmente candidato alla segretaria del Partito democratico ...Il presidente della Regione annuncia la sua corsa per il dopo Letta a Campogalliano, nella sezione dove iniziò a fare politica ...