Southgate | «Ci inginocchieremo a favore dell’inclusività»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) Alla vigilia dell’esordio al Mondiale contro l’Iran, il CT dell’Inghilterra Garethha parlato ai microfoni della BBC raccontando lo stato d’animo dei suoi calciatori: «C’è equilibrio nel gruppo. C’è sicuramente l’esperienza per questi momenti che è fondamentale perché non tutti i giocatori sanno come ci si sente a trainare la squadra inglese. A volte non sai come reagiranno le persone fino a quando non sono lì in ballo e alcuni non ce la fanno. Sterling e Kane sono due certezze, sono già stati sotto i riflettori e sono abituati ad essere considerati affidabili anche nei loro club» L’allenatore ha anche annunciato due assenze importanti Maddison e Walker: «Maddison non si è allenato da quando siamo arrivati in Qatar, non sarà a disposizione per la partita di domani» Infineha confermato che la sua nazionale tornerà a inginocchiarsi ...