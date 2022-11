“Sono gay e migrante” Che pena questo mondiale dell’ipocrisia

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 20 novembre 2022) Cheimprobabilein Qatar ci avrebbe regalato orrende soddisfazioni l’avevamo scritto, e sempre più si corrobora la sensazione che qui lo sport sia l’ultimo dei pretesti. Di soldi quanti se ne vuole, ce n’è per tutti, di problemi anche di più e il primo è la questione omosessuale, incaso più che fondata perché questione di vita o di morte, e non, come da noi, gossippaggio usato, sfruttato per bieche logiche politiche o, ma in fondo è lo stesso, per la vanità arrivista di chi la cavalca. Troppi gli aspetti scabrosi, troppi i margini di perplessità circa la partecipazione a un torneo nell’astrazione di un paese, fortemente confessionale, il cui ambasciatore, Khalid Salman, considera l’omosessualità “un disturbo mentale” e invita chi ne fosse afflitto a non uscire di casa, a non farsi trovare, e l’invito è ...