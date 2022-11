Soft-power? La diversificazione dei centri di ricavo Il caso dell’Arabia Saudita

(Di domenica 20 novembre 2022) Vision 2030 è un percorso verso il futuro. Rappresenta un piano profondamente ambizioso e trasformativo che mira a sbloccare il vasto potenziale, rendendola una nazione leader a livello globale, innovativa e diversificata. Questa è una traduzione più o meno letterale dell’incipit del report delle attività condotte a 5 anni dalla pubblicazione del piano, ed è interessante notare come, il documento identifichi tra gli asset più importanti del piano la storia, il proprio patrimonio culturale e la propria cultura. Si tratta dunque di una manifestazione del? Sicuramente, ma non nel senso con cui in Italia viene tradizionalmente interpretata questa espressione. Nel nostro Paese, infatti, il termine ...

Domani

Regime 'rentier, oligarchico e clientelare ', il Qatar ha, come spiega il ricercatore Danyel Reiche , attuato una pol itica dia ttraverso lo sport. Questo, avviato nel 1995 dopo la presa del potere da parte dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, è stato rafforzato nel 2008 dal Qatar National Vision 2030 , un ...... al di là dell'aspetto sportivo , l'evento , controverso soprattutto per le migliaia di lavoratori migranti morti sui cantieri dello stadio, punta a proiettare il '' e il cambiamento ... Il gigantesco equivoco su Qatar 2022 come strumento di soft power Si tratta di una manifestazione del soft-power Sicuramente, ma non nel senso che intendiamo in Italia, termine fortemente legato alla componente culturale. Ma ad avere influenzato la visione saudita ...Da tesoro nazionale a strumento di "soft power" per la Cina. Il panda negli anni ha favorito i rapporti di Pechino anche con gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Giappone ...