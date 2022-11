Slovacchia-Cile | Marek Hamsik dice addio alla nazionale | l’ex Napoli in lacrime VIDEO

Commenta per primo Marek Hamsik ha ufficialmente dato l'addio alla nazionale delladi cui è stato a lungo emblema e capitano. Al minuto '89 dell'amichevole finita 0 - 0 contro ilil centrocampista del Napoli è stato sostituito dal ct slovacco ed è scoppiato in ......00 GP Abu Dhabi CALCIO - AMICHEVOLI 01:00 Gambia - Tanzania 02:20 Colombia - Paraguay 2 - 0 03:00 Peru - Bolivia 1 - 0 13:00 Uzbekistan - Russia 0 - 0 13:300 - 0 14:00 Macedonia - ...Abbracci e commozione per Marek Hamsik nella partita d'addio alla Slovacchia: l'ex centrocampista del Napoli ha giocato per l'ultima volta con la sua Nazionale nel match amichevole terminato 0-0 contr ...Marek Hamsik ha ufficialmente dato l'addio alla nazionale della Slovacchia di cui è stato a lungo emblema e capitano. Al minuto '89 dell'amichevole finita 0-0 contro il Cile il centrocampista del Napo ...