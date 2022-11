Slalom femminile Levi 2022 | risultati e classifica finale | Shriffin concede il bis | buon 23° posto per Gulli

(Di domenica 20 novembre 2022) Ie ladel secondo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino/2023 a. Il fine settimana finlandese si chiude con un meraviglioso, che vede Mikaelarsi il bis. Una gara davvero di alto livello, e che per qualche attimo sembrava poter sfuggire alla campionessa statunitense. Sì, perché Wendy Holdener si era inventata una gran seconda manche. Ma non è bastata per il primo successo indella sua carriera e deve accontentarsi del secondo gradino del podio. Prestazione formidabile nel settoreper la ventisettenne nativa del Colorado, che non ha lasciato scampo alle avversarie anche quest’oggi. Altro terzo ...

Dominatrice nel corso di gara - 1, migliore di tutte a metà gara pure nellobis di Levi, seconda discesa di questa Coppa del Mondo 2022/23 di sci alpino. Mikaela Shiffrin termina davanti a tutte la prima sessione, scendendo in modo piuttosto regolare nella ...Slalomiste ancora impegnate a Levi per il secondo appuntamento della Coppa del Mondo2022/2023 di sci alpino . Tutte a caccia di Mikaela Shriffin , che dopo il successo di ieri vuole concedersi il bis in questo fine settimana finlandese. E la partenza non poteva essere ...Dopo la vittoria di ieri sempre tra i pali stretti, l’americana mette in riga Holdener e Vlhova anche nella seconda gara del week end ...La stella statunitense dice 49 nella specialità, respingendo l'assalto di Wendy, ancora una volta seconda. Sul podio Vlhova, ma che gara delle croate. Anita Gulli ...