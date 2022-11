“Siamo sotto choc” Milly Carlucci | la notizia ha travolto Ballando con le stelle | “È durissima”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 20 novembre 2022). Il gesto dicommuove tutti. Un momento difficile nella vita della giornalista in seguito al decesso dell’amata mamma, avvenuto all’età di 78 anni. La donna era malata di Alzheimer e di recente aveva contratto il Covid. Dopo il duro sfogo sui social del giudice di, anche le parole di, muore la mamma di Selvaggia Lucarelli. Il gesto dicommuove tutti. La donna ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 78 anni. Un momento di profondo sconforto per la giornalista che proprio sui social ha deciso di lasciarsi andare in un duro sfogo: “Questa mattina presto mia ...