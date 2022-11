“Siamo il nostro tempo” | il nuovo album di Ernesto Bassignano

Leggi su lopinionista

(Di domenica 20 novembre 2022) ROMA – Le sue canzoni sono in fondo romanze senza. Vengono dalla strada. Da incontri con sirene. Dal suono del silenzio e dalla paura. Sono ansie e sentimento. Grandi amori mai spenti. Per coloro che ancora leggono i copioni e sono capaci di ascoltare. Mani nelle mani. Voci da lontano. Immagini sfocate che sono ricordi presenti. Sono urli e bandiere. Per un popolo al balcone che si è giocato l’anima ed il cuore. Tutto rima alla perfezione. Tutto scorre come deve e va dove deve andare. Canzoni di un artista che molto ha dato alla musica. E che mai si arrende a dire basta. Perché sotto di lui scorre la strada e la strada lo accoglie incessante. Quello diè un concerto che continua da oltre cinquant’anni e oggi torna a noi con la delicatezza e la poesia di unantico. Piccole pellicole da ...