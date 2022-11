Serie A Femminile | nona giornata | risultati e prossimo turno

La Gazzetta dello Sport

Sicuramente pesante, sponda Inter, l'assenza di Chawinga, che con le sue sei reti e i suoi quattro assist è la giocatrice che ha partecipato a più gol in questaA. Subito dietro ecco Elisa ...Finisce con un 3 - 0 in favore delle locali del Busto Arsizio la trasferta del Pinerolo. A differenza di sette giorni prima a Perugia, quando le biancoblù avevano raggiunto il tie - break ed ... Juventus, rimonta da brividi davanti a Buffon. La Roma è inarrestabile Pareggio casalingo, nell’undicesima giornata del campionato di serie C, per il Palermo femminile di Antonella Licciardi: contro la Roma al “Giorgio Matranga” di Castellammare del Golfo il match termin ...La WomenAPU Libertas Basket School Delser Udine coglie sul parquet delle Acciaierie Valbruna Pallacanestro Bolzano la sesta vittoria consecutiva. Nella settima d'andata del girone Nord ...