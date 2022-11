Serie A Femminile | Milan-Como 3-3 | il commento e la classifica | News

La Gazzetta dello Sport

A Biella, nell'anticipo della terza giornata d'andata delladi basket, la PFV soccombe contro BasketBiellese per 54 - 43, in quello che era stato individuato come l'..., Cermenate ai aggiudica la partita Cermenate suona la carica e nel match casalingo contro Colico, seconda forza del campionato, si impone con un netto 3 - 0. Avvio di primo set ... Juventus, rimonta da brividi davanti a Buffon. La Roma è inarrestabile Si interrompe la striscia vincente per l’Accademia Volley superata ieri pomeriggio dalla VP Pontecagnano (SA) con il punteggio di 3-2 (25-22, 13-25, 25-22, 21-25, 15-10) nella settima ...Il Sassuolo Women vince 2-1 contro il Pomigliano donne. In gol per le neroverdi Popadinova e Clelland. Il Sassuolo Femminile trova la prima vittoria in questa Serie A donne: le neroverdi hanno infatti ...