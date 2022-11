Selvaggia Lucarelli nel mirino | Sotto fuoco incrociato | spunta un’accusa clamorosa

(Di domenica 20 novembre 2022) L’opinionistaè di nuovo al centro di accese polemiche: la sua presenza in studio scatena il caos. Nelle ultime ore la giurata di “Ballando con le Stelle”ha subito un grave lutto familiare.(fonte youtube)Lo storico volto del talent-show ha condiviso con i follower la tragica notizia, spiegando inoltre la sua scelta di partecipare comunque al programma di RAI 1. “Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili. Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so ...

E lui risponde così Ballando,esagera: 'Re Carlo è un cesso'. La gaffe in diretta, gelo in studio. E i social la massacrano Amore a Ballando con le stelle Madonia, che ha ...L'argomento sembrava chiuso, fino a quando, dopo l'esibizione di Gabriel Garko ,non ha ironizzato: 'L'unica speranza che abbiamo per buttarlo fuori è che si metta la maglietta ...Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "Umanamente, sono dispiaciuta" Non ha voluto rivangare tutta la vicenda iniziata la settimana scorsa con un tweet di Selvaggia Lucarelli, né ha voluto ricordare ...Guillermo Mariotto litiga con il conduttore de La vita in diretta Puntata ridotta del talk show di Mara Venier in occasione dei Mondiali di Calcio 2022 e ...