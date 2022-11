Selvaggia Lucarelli | morta mamma Nadia di covid | «Se n’è andata all’alba per augurarci una bella giornata»

Leggi su blog.libero

(Di domenica 20 novembre 2022) Dopo lunghe storie in cui raccontava che sua madre era ricoverata pere che non riusciva a vederla, ecco che, adesso, sui propri social network dà il triste annuncio della morte della. Sua, malata di Alzheimer ha contratto il Coronavirus e purtroppo, essendo debole e anziana, non ce l’ha fatta. Lo sfogo della giornalista cerca di far riflettere chi, ormai, pensa che il virus sia un problema del passato. «Questa mattina presto mia madre,, è– ha scrittoin un post su Instagram -. Èdie di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come ...