Selvaggia Lucarelli a Ballando dopo la morte della madre La replica agli haters | ' Sono vicina al vostro dolore'

Non viene perdonato nulla a, nemmeno la partecipazione a Ballando con le stelle nonostante la morte della madre Nadia. Anzi, proprio la scelta di presenziare al programma poche ore dopo il doloroso lutto ...Un lutto improvviso, questa mattina, per: la madre Nadia Agen , di 79 anni, si è spenta. Ad annunciarlo la stessa giornalista con un post sul suo profilo Instagram: "Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È ...Non viene perdonato nulla a Selvaggia Lucarelli, nemmeno la partecipazione a Ballando con le stelle nonostante la morte della madre Nadia. Anzi, proprio la scelta di presenziare al programma ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...