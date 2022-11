Scontro Meloni-Calderone sul Reddito L’aumento delle pensioni rischia il taglio

(Di domenica 20 novembre 2022) Le resistenze della ministra del Lavoro. Il governo ancora a caccia di risorse per la manovra: c’è l’ipotesi di ridurre l’adeguamento del 7% per la previdenza

... approvato dal governo, ripercorre il contenuto di un emendamento, presentato al primo ... riprendendo loiniziato, sotto traccia, già nella scorsa legislatura, quando all'ordine del ...Volano stracci tra Carlo Calenda e Marco Travaglio . Teatro dello, Accordi&Disaccordi , il talk in onda sul Nove. A scatenare il botta e risposta la ... Travaglio, veleno sulladalla ...Il decreto, approvato dal governo Meloni, riprende praticamente in maniera pedissequa un emendamento, presentato al primo decreto Aiuti varato dal governo Draghi. E porta in parlamento il derby in cas ...A Napoli l'assemblea nazionale di Azione dice sì all'avvio di un percorso di federazione con Italia Viva con il 92,9 per cento di voti favorevoli, ed elegge presidente Mara Carfagna. Intanto, il leade ...