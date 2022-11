Sci alpino | le pagelle di oggi | Mikaela Shiffrin sa solo vincere | Wendy Holdener commovente | l’Italia è solo Anita Gulli

(Di domenica 20 novembre 2022) Inesorabile.centra il bis e si aggiudica anche il secondo slalom di Levi (Finlandia) valevole per la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Sulla pista denominata “Levi Black” la sciatrice nativa di Vail ha messo in scena l’ennesimo capolavoro della sua carriera, vincendo la gara numero 76 in assoluto e completando la doppietta dopo la prima prova tra i pali stretti di ieri. Alle sue spalle una splendida, quindi terza Petra Vlhova. Andiamo, quindi, a consegnare ledella seconda prova tra i rapid gates disputata sul pendio della Lapponia. LEDELLO SLALOM #2 DI LEVI10: che dire? Ormai è complicato trovare aggettivi azzeccati per descrivere la fuoriclasse nativa di Vail. ...

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO 2022 - 2023FEMMINILE 1 SHIFFRIN Mikaela USA 200 2 HOLDENER Wendy SUI 125 3 VLHOVA Petra SVK 120 4 DUERR Lena GER 100 5 HECTOR Sara SWE 81 6 SWENN LARSSON Anna SWE 80 7 POPOVIC Leona CRO 66 8 BUCIK Ana ...Nel secondo slalom femminile di Levi, in Finlandia, valido per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di, si è registrata la seconda vittoria della statunitense Mikaela Shiffrin, prima in 1'52'21, la quale ha confermato la posizione della prima manche e si è imposta con 0'28 di vantaggio sulla ...Il video con gli highlights dello slalom femminile di Levi 2022, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.Secondo slalom dell'anno e seconda vittoria per Mikaela Shiffrin, che inizia come meglio non poteva la Coppa del mondo femminile di sci alpino dominando le due gare disputate a Levi in Finlandia. Il c ...