Pianeta Milan

Cosa ha detto Pagliuca Tra i vari argomenti toccati dal campione, in dialogo con Giardi,e ... La Samp 'Eravamo una squadra incredibile: c'era ildegli olandesi, l'Inter dei tedeschi, il ...Caso Leao: la posizione del. Una situazione molto delicata come spiega anche il giornalista ed esperto di mercato Nicolò: "Nella questione rinnovo Leao resta apicale il ruolo di Jorge ... Schira: “Milan, una media company: due nuovi ingressi nel management” Alla presenza di Gianluca Pagliuca, Alessio Tacchinardi, Massimo Bonini e tantissimi tifosi soprattutto di Inter e Bologna, pomeriggio all'insegna dello sport a Le Befane Shopping Centre di Rimini in ...Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto per fare chiarezza riguardo il futuro di Milan Skriniar ...