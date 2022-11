“Sanremo Beatles e U2” era solo ironia dice Zucchero

Così è stato nel corso della giornata di ieri, quando alcuni giornali hanno scritto di lui dicendo che anon lo hanno mai accettato e che secondo il cantautore ie gli U2 sarebbero ......in gara al Festival di. La mia era solo un'ironica provocazione'. Poi coglie l'occasione anche per chiarire anche un altro aspetto: 'Tra l'altro, ieri non ho mai detto che i, Bono e ...Il cantante corregge alcune facili interpretazioni date alle sue parole della conferenza stampa di presentazione delle date dei suoi concerti a Reggio Emilia. “Non ho mai mandato una mia canzone al di ...L’artista: “Mia era solo ironica provocazione”. E poi sottolinea: “E non ho mai detto che Beatles, Bono e U2 sono pessimi musicisti” Roma, 19 feb. “Ci tengo a specificarlo: io non ho mai inviato un br ...