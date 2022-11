Sanremo 2023 | Zucchero | Mai inviato brano ad Amadeus

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Ci tengo a specificarlo: io non ho maiunad". Così in una nota'Sugar' Fornaciari chiarisce le sue parole . L'artista spiega: "Ieri ho tenuto una conferenza stampa a Reggio Emilia per annunciare i miei 2 concerti alla Rcf Arena (9 e 10 giugno) e con la mia solita bonaria ironia e sincerità ho risposto alle domande dei giornalisti presenti. Non sono quello dei 'no comment', io non svicolo e vado diretto, ma vedere addirittura dei titoli come 'Anon mi vogliono neanche in gara' è diverso da quello che intendevo dire perché ovviamente era una battuta ironica. Ci tengo a specificarlo: io non ho maiunad, nella sua veste di Direttore Artistico, ...