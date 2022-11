Samuele Proto | il primo album “Proiezioni” e il blues come “identità emozionale”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 20 novembre 2022) “Ho iniziato a scrivere canzoni a 16 anni, ma ho avuto sin dall’inizio la fortuna di lavorare con Marzio Benelli e Simone Papi allo Studio M di Calenzano, dove sono nati tanti gruppi italiani underground degli anni 80’ e ‘90?. Ha solo 25 anni, ma ha le idee chiare, che, dopo aver partecipato alla fase casting di Amici, ha vinto nel 2019 Deejay on stage, che gli ha permesso di essere in heavy rotation per un mese su Radio Deejay, è arrivato secondo al contest di Radio Italia e poi ha realizzato la colonna sonora del documentario in memoria del capitano della Fiorentina Davide Astori. Ora il cantautore, chitarrista e produttore fiorentino, classe 1997, che si era fatto apprezzare con i singoli “Fuliggine“, “Fragili Rose” e “Atenei“, in cui rifletteva su un bel tappeto sonoro R&B e, sull’importanza di non lasciarsi ...