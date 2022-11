Saman | il padre giovedi' vedra' il giudice in Pakistan

Mentre in Italia il ritrovamento di un cadavere nelle campagne di Novellara imprime una potenziale nuova svolta alla vicenda dell'assassinio diAbbas, in Pakistan il destino deldella ragazza, accusato di essere il mandante e arrestato quattro giorni fa nel natio Punjab resta ancora incerta. Dopo quella di pochi giorni fa, in cui ...Lo zio diavrebbe fornito le indicazioni sul posto dove sarebbe stato sotterrato il cadavere della nipote dopo aver appreso dell' arresto deldella 18enne , avvenuto martedì scorso in ...Mentre in Italia il ritrovamento di un cadavere nelle campagne di Novellara imprime una potenziale nuova svolta alla vicenda dell'assassinio di ...per l’omicidio di Saman sono indagate cinque persone: i due genitori della ragazza e i due cugini. Quest’ultimi si trovano nello stesso carcere di Reggio Emilia in cui è rinchiuso lo zio Danish; il ...