Saman | forse hanno davvero trovato quello che resta di lei

Abbas, i resti umanirecuperati grazie allo zio: 'Con la polizia nel casolare' Killer delle prostitute a Roma, la sorella di Giandavide De Pau: 'Non potevo non denunciarlo' La ...'Non c'entra l'arresto del padre' Il sacco nero con i resti umani Il rudere nelle campagne di Novellara dove ieri sera sono stati trovati i resti che potrebbero appartenere adista meno di ...È cauto il procuratore di Reggio Emilia Gaetano Calogero Paci, dopo il ritrovamento di resti forse umani nei pressi della casa di famiglia di Saman Abbas, la diciottenne scomparsa nel nulla un anno e ...Lo zio avrebbe accompagnato i carabinieri sul luogo del ritrovamento dopo aver appreso dell'arresto del padre di Saman ...