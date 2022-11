Salvini | “Con Giorgia e Silvio governeremo d' amore e d' accordo per i prossimi 5 anni”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) (Agenzia Vista) Bergamo 20 novembre 2022 “Siamo qui per stare 5, non un po' di tempo. Avviso i giornalisti che si esercitano nel tentativo di dividere la maggioranza: cone connoid'e d'per i, non un minuto di meno. Si mettano l'anima in pace Renzi, Letta e Calenda”. Lo ha dichiarato il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Matteodurante il Congresso provinciale della Lega che si è svolto a Bergamo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev