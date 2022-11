Sacchi | «Maradona faceva cose che nessun altro poteva pensare | le sue idee erano lunari»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) Arrigoassicura in un’intervista alla Gazzetta dello Sport che non si perderà nemmeno una partita del Mondiale in Qatar. Le emozioni con cui si appresta a vivere il Mondiale sono le stesse di quando, a 8 anni, vide per la prima volta la competizione in tv. «Le stesse di quando, nel 1954, vidi il Mondiale per la prima volta in tv. Avevo 8 anni e scappai di casa per andare al bar ad ammirare la Grande Ungheria di Kocsis, Puskas e Hidegkuti. Il mio spirito, ogni volta che guardo una partita di pallone, è quello di un bimbo che si augura di poter assistere a uno spettacolo. Ed è con questo spirito che non mi perderò neanche una sfida di Qatar 2022». Le sue favorite sono Brasile, Argentina, Francia e Germania. Il Brasile perché ha una grande solidità in difesa, per cui prende pochissimi gol. «Thiago Silva e Marquinhos sono due colonne. E davanti alla retroguardia c’è ...