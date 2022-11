Rugby | Top 10 | Colorno espugna Viadana e balza in vetta

(Di domenica 20 novembre 2022) Si è conclusa la sesta giornata del massimo campionato italiano die dopo le vittorie di Calvisano e Rovigo ieri, oggi arrivano i successi del, che vale laper gli ospiti, del Petrarca Padova a Piacenza e del Cus Torino, che batte e supera Mogliano in coda alla classifica. Il Petrarca si trova davanti a un match molto equilibrato nella prima mezz’ora, con un botta e risposta a suon di mete che fissava il parziale sul 14 a 17, poi i patavini impongono un ritmo diverso e con due marcature pesanti chiudono la frazione avanti di 17 punti. Nel secondo tempo la gara è ben giocata da entrambe le formazioni, a segno con due mete ciascuna per il 26 a 43 che sancisce la contesa proiettando le maglie nere al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla. A Mogliano ...

...3 minuti di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati- ...E DISCLAIMER - CONTATTI - RSS Facebook Twitter Facebook Twitter WhatsApp Telegram Back to...... Francesco Pancani ore 10:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo Slalom Femminile - 1' Manche (diretta) da Levi [Finlandia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 11:20: Peroni10 #6 ...Allister Coetzee può tornare definitivamente in Sudafrica: ieri era ad Amsterdam per Namibia-Canada 43-37. La FemiCz Rovigo vince anche senza di lui, ma con un tecnico rodigino doc in ...Viadana Un’altra importante sfida per il Rugby Viadana che oggi alle ore 15 ospiterà allo Stadio Zaffanella i “vicini di casa” del Rugby Colorno. Gli ...