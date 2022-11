Rossella Spinosa | compositrice da record | “La musica resuscita il cinema muto”

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 20 novembre 2022) Se non ci fossero ambizioni meno banali, si potrebbe suggerire adi proporre il suo nome al Guinness dei primati. Un certificato lo conquisterebbe grazie al numero di film muti che hato, riportandoli a seconda vita con la colonna sonora che non ebbero nella prima, quando i pianisti imbastivano precari accompagnamenti per le incantate e fumose platee deitografi. Milanese, docente al conservatorio di Mantova,infaticabile e onnivora per gusti artistici,s’inorgoglisce di due cose: l’orecchio assoluto e la passione ciclistica. Amando Bartali non meno di Brahms, lo avrebbe atteso comparire seduta in cima a un paracarro, come Paolo Conte, “tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano”. Non avendo potuto ha rimediato ...