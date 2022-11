Roma | no alle ”ZTL” sull’Appia Antica | il governo bacchetta il Campidoglio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 novembre 2022). Saltato il piano di chiudere al traffico via Appia. A provocare la rottura, è stato il ministero dei Trasporti che ha, di fatto, negato all’autorizzazione ad installare le telecamere di controllo ai varchi al fine di evitare il transito sulla consolare. Sarebbero due i motivi per cui la decisione, dall’alto, ha fatto saltare i piani del: la prima, perché manca un regolamento ministeriale in merito, la seconda perché, testualmente: ”risulta necessario analizzare un contesto ben più ampio teso a trovare specifiche soluzioni, eventualmente articolate e differenziate per i giorni feriali e festivi, che possano conciliare le esigenze dei residenti e delle attività economiche, compatibili con la vocazione turistica del Parco dell’Appia.”, ...