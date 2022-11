Roma | Karsdorp non si presenta al ritiro | la rottura con Mourinho è insanabile

(Di domenica 20 novembre 2022)ha provato a ricucire e lo aveva convocato per il raduno prima della partenza per la tournée in Giappone tra il 23 e il 28 novembre. Rickperò ne ha abbastanza. L'olandese - ...

Un'assenza per certi versi inaspettata e che porta alla rottura finale tra lae il giocatore messo sul mercato pubblicamente dallo stesso Mourinho. MERCATO - Difficilmente, infatti,...Ricksbatte i pugni sul tavolo. Metaforicamente, com'è ovvio, ma quanto basta per far capire allache non è solo José Mourinho arrabbiato con lui, ma anche lui arrabbiato con lo Special One. ...Il caso Rick Karsdorp subisce un nuovo colpo di scena. Dopo l'attacco di José Mourinho nel postpartita di Sassuolo-Roma e la ...Arrivano importantissime novità per quanto riguarda Rick Karsdorp. Come riportato da Sky Sport il terzino olandese, ormai in rottura con la Roma, non si è presentato alla ripresa degli allenamenti dei ...