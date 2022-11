Roma | Fonseca | «Ambiente diverso Mourinho? Gli ho mandato dei messaggi»

(Di domenica 20 novembre 2022) Paulo, ex allenatore della, è tornato a parlare del suo passato in giallorosso: le dichiarazioni Paulo, allenatore della, ha parlato a Sky Sport del passato in giallorosso. L’ARRIVO A– «Abbiamo giocato contro la(con lo Shaktar ndr.) e poi ci sono finito. Sono stato molto bene lì, parliamo di un clubdove la gente è calorosa, tutti noi sappiamo che non è facile essere un allenatore in quella piazza. Vivere quei sentimenti è stato un momento unico, è un».– «Ci siamo scambiati dei, ho capito la situazione e ho constatato che lui è una persona molto onesta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

