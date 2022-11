Roma | c'è concorrenza per Bellerin

...perché oltre a creare gettito potrà proteggere i venditori al dettaglio dai colpi della...di lombardi e veneti hanno chiesto a gran voce col referendum di affrancarsi parzialmente da. ...In Italia c'è il Milan che come lasi era interessato a lui già in estate, ma oltre ai rossoneri ci sono anche Atletico Madrid, Tottenham, West Ham e Villarreal.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Roma, vista la pausa forzata per il Mondiale, sta iniziando a lavorare per il mercato invernale. Uno dei nomi che da ormai quest'estate è sull'agenda del duo portoghese Pinto-Mourinho, è Jakub Kiwi ...