“Roma Arte in Nuvola” torna all’Eur con le opere di 150 gallerie

Leggi su tpi

(Di domenica 20 novembre 2022) Sono appena passate due settimane dalla fine dell’altra importante rassegna artistica di Rome Art Week, arrivata alla sua settima edizione e che quest’anno è letteralmente esplosa di pcipanti e che ha coinvolto 750 artisti, più di 140ne ed in più progetti e visite guidate alla scoperta delle infinite risorse artistichene, ed eccoci alla seconda edizione della Fiera internazionale dimoderna e contemporanea. Oltre 140anche internazionali, dibattiti e progetti rappresenteranno peraltri 4 giorni di confronto, di contatti e di business in un settore ancora non molto organizzato e rappresentato.to di recente da Artissima e Paratissima a Torino con le sue altre interessanti fiere a queste collegate, posso ...