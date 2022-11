Rissa dopo match Casertana-Arzachena | denunciati 4 tifosi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono ritenute responsabili di aver preso parte allascatenatasi al termine di, partita dello scorso 13 novembre valida per il campionato di calcio di serie D, i quattrodeferiti all’autorità giudiziaria dalla Polizia di Caserta. Uno era già stato colpito in passato da Daspo, ma gli accertamenti continuano e presto la Questura potrebbe segnalare altri fan rossoblù all’autorità giudiziaria. Per l’individuazione dei quattro sono state visionate le immagini riprese da telecamere e cellulari presenti. I fatti in questione risalgono a domenica scorsa quando, fischiata la fine della gara conclusasi in parità col punteggio di 0-0, personale della Digos della Questura di Caserta notò l’inizio di un battibecco tra alcuni presenti, scaturito dalla contestazione ...