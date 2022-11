Rishi Sunak visita l’Ucraina

Visita lampo ieri a Kiev del primo ministro britannico,. Nel suo incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky,ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 50 milioni di ...Gli aiuti dal Regno Unito Intanto, il presidente Zelensky ha ringraziato il premier britannico, in visita a Kiev , per l'assistenza promessa all'Ucraina. Londra contribuirà in particolare ...E con esso un sistema che in così poco tempo stava già dando evidenti segnali di collasso. Oggi c’è Rishi Sunak, primo premier indiano della storia. Primo premier di colore. Conservatore, ricco di ...Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato nuovi aiuti militari a Kiev durante una visita nella capitale ucraina: "Fino alla vittoria" ...