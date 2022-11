Riparte il Master in Digital Business Development dell’Unibg | “Ha un tasso di occupazione del 100%”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 20 novembre 2022) Bergamo. Gli ultimi anni hanno dimostrato in maniera sempre più netta che laizzazione dei processi, per le imprese, non è più un’opzione ma un’inevitabile priorità. Per questo le aziende italiane sono sempre più alla ricerca di competenze che le supportino nel processo di trasformazionee. Competenze che ilin, realizzato dalla Scuola di Alta Formazione dell’Università degli studi di Bergamo e giunto alla quinta edizione, da anni trasmette ai propri alunni. L’obiettivo delè infatti quello di formareProject Manager in grado di potenziare e supportare iaziendali, attraverso la guida di professionisti del settore e consulenti. Il corso, che prevede 360 ore di ...