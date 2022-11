(Di domenica 20 novembre 2022) Riaperta in anticipo lasull'Autostrada del sole chiusa per le operazioni di disinnesco del residuato bellico trovato nel greto del fiume Paglia, nell'orvietano. E' stato già riattivato ...

Riaperta in anticipo la circolazione sull'Autostrada del sole chiusa per le operazioni di disinnesco del residuato bellico trovato nel greto del fiume Paglia, nell'orvietano. E' stato già riattivato ......dalle 7 la circolazione sull'tra Valdichiana e Orte e, dalle 8, l'interruzione della circolazione dei treni sulla linea ad alta velocità Roma - Firenze, sia sulla lenta (che saranno... Riaperte Autosole e circolazione treni Roma-Firenze - Ultima Ora Riaperta in anticipo la circolazione sull'Autostrada del sole chiusa per le operazioni di disinnesco del residuato bellico trovato nel greto del fiume Paglia, nell'orvietano. (ANSA) ...Si svolgeranno anche in caso di maltempo le operazioni di disinnesco della bomba d'aereo da 500 libbre di fabbricazione americana risalente alla seconda guerra mondiale trovata nell'alveo del fiume Pa ...